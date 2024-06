“Noi contro i partiti feticcio”, Donegani inaugura i comizi: “Dite a Conte che siamo molti di più”

Gela. “Non abbiamo pupari sopra di noi”. Il gruppo di “Progressisti e rinnovatori” non cambia il verso di una campagna elettorale condotta tutta intorno al candidato a sindaco Miguel Donegani. La sua squadra ha aperto la due giorni dei comizi elettorali finali. In piazza Umberto I, gli esponenti di “PeR”, i candidati al civico consesso e gli assessori designati, non hanno lesinato i meriti di “un candidato a sindaco libero e capace”. “Non teniamo la piazza, siamo qui a portare i temi e i contenuti”, ha detto Donegani. “Una città ferita, resa piccola da una politica poco autorevole”, ha proseguito l’ex parlamentare Ars. La chiave di lettura data da “PeR” è quella di superare i “partiti feticcio che tengono in ostaggio il sindaco”. Donegani ha sottolineato che la sua non è una scelta “contro i partiti ma contro questi partiti che non fanno governare”. Assessori di “grande profilo” e “niente padrini e padroni”, ha detto ancora Donegani.