Noi Moderati riparte, Cuvato guiderà il gruppo giovanile del partito

Gela. I centristi di Noi Moderati stanno ricostruendo gli organi del partito locale. È stato affidato a Francesco Cuvato l’incarico di guidare il gruppo giovanile. Consulente finanziario in Poste italiane e impegnato in attività sociali in città, ha accettato la chiamata dei dirigenti del partito, il coordinatore cittadino Massimo Catalano e quello provinciale Angelo Fasulo, oltre al componente del consiglio nazionale Gioacchino Pellitteri. “L’impegno attivo e costante è l’unico strumento per generare un cambiamento positivo per la crescita della città”, ha spiegato Cuvato.