Noi Moderati: “Si riattivi la consulta giovanile, metodo trasparente per la selezione”

Gela. Riattivare la consulta giovanile. Il comitato cittadino di “Noi Moderati” si rivolge al sindaco e all’amministrazione comunale, attraverso il coordinatore Catalano e il riferimento del gruppo giovanile Cuvato. “Vogliamo ricordare l’importanza della riattivazione della Consulta Giovanile, un organo fondamentale per il coinvolgimento dei giovani nella vita politica e sociale della nostra città. Dal 2021, la Consulta Giovanile del Comune di Gela risulta inattiva, privando i giovani cittadini di uno strumento essenziale per esprimere le loro idee, contribuire al dibattito pubblico e proporre soluzioni concrete alle problematiche che li riguardano direttamente. Questa inattività rappresenta una grave perdita per l’intera comunità, che non può fare a meno dell’entusiasmo, della creatività e della capacità innovativa dei suoi giovani. Riteniamo che i giovani abbiano un ruolo cruciale nel costruire il futuro della nostra città. Coinvolgerli attivamente nella vita amministrativa non solo li responsabilizza ma consente anche all’amministrazione di beneficiare di una prospettiva fresca e dinamica, essenziale per affrontare le sfide contemporanee. Chiediamo, dunque, al signor s indaco di avviare immediatamente le procedure per la ricostituzione della Consulta Giovanile, garantendo un processo inclusivo e trasparente per la selezione dei suoi membri”, dicono gli esponenti di “Noi Moderati”.