“Nomina Gulizzi a revisore della Ghelas fu legittima”, giudice respinge il ricorso

Gela. Non fu una decisione in violazione della normativa. Il giudice Stefania Sgroi non ha accolto il ricorso avanzato dal professionista Rosario Faraci, che decise di agire ritenendo illegittima la nomina a revisore legale della Ghelas multiservizi del commercialista Giacomo Gulizzi, ancora oggi nel pieno del proprio incarico tra le fila della società in house. I fatti sono quelli di quattro anni fa e Faraci, a sua volta dottore commercialista, aveva avanzato la propria candidatura. Il suo profilo venne individuato dal collegio sindacale ma l’assemblea Ghelas, con il sindaco Greco e l’allora manager Francesco Trainito, si espresse per Gulizzi. Faraci aveva inizialmente agito davanti al Tar Palermo ma i giudici amministrativi hanno declinato, indicando la competenza del giudice ordinario. Il magistrato del tribunale locale spiega, nelle motivazioni, che “ai fini della nomina del revisore legale dei conti, la proposta motivata dell’organo di controllo è obbligatoria, costituendo una fase necessaria dell’iter procedimentale di conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti, ma non è vincolante per l’assemblea dei soci a cui tale nomina è riservata”. L’ultima parola quindi spetta sempre all’assemblea. Faraci, attraverso i legali Riccardo Rotigliano e Giuseppe Nicosia, chiedeva il riconoscimento del suo diritto al risarcimento dei danni, compresi quelli non patrimoniali, oltre alla “nullità o illegittimità” del verbale dell’assemblea. Nel procedimento si sono costituiti sia il Comune, con il legale Angelo Gaccione, sia Ghelas, attraverso l’avvocato Agatino Cariola. Entrambe le parti hanno concluso per il rigetto dell’azione.