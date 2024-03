“Non adeguatezza dei Tmb e rischi per le infiltrazioni criminali”: in audizione anche Musti

A questo proposito Morrone ha inteso ringraziare in particolare le Forze dell’Ordine che operano con grande professionalità per la prevenzione e il contrasto dell’attività criminale. “La Commissione – ha specificato – ha funzioni di analisi e di inchiesta che di proposta. Certamente sarà da affrontare l’estrema carenza di forze sia per quanto riguarda il Noe, il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, altamente specializzato, sia per quanto riguarda l’Arpa. Ma c’è anche un’esigenza di incremento dell’impianto sanzionatorio”. Morrone si è soffermato infine sulle attività illecite e criminali legate al fenomeno delle zoomafie e ai delitti contro gli animali. Commentando la visita alle stalle sequestrate e alle corse clandestine di cavalli, ha ribadito che si tratta di un ‘fenomeno criminale da contrastare non solo per quanto riguarda la tutela degli animali ma anche per il grande giro di affari illegali che c’è dietro. A questo proposito analizzeremo la possibilità di individuare una norma specifica per contrastare le corse clandestine e i combattimenti tra animali”. Il parlamentare FdI Eliana Longi ha inoltre voluto esprimere “soddisfazione per la visita ispettiva in Sicilia della Commissione Ecomafie e per l’apertura ufficiale dell’inchiesta parlamentare sulle corse clandestine di cavalli e i risvolti criminali ed esse connesse. Il problema delle corse clandestine, così come delle lotte fra cani, è un fenomeno storicizzato nella nostra terra: oggi i tempi sono maturi e c’è un impegno assolutamente trasversale dal punto di vista politico di tutta la Commissione, che io ringrazio per aver ufficialmente aperto questo filone di inchiesta su temi a me molto cari. Il livello culturale di un Paese, di una regione, deve essere anche misurato in base al contrasto a questi fenomeni criminali”.