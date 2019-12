Non riesce più a rintracciare moglie e due figli, quarantacinquenne ha presentato denuncia

Gela. Non riesce più a contattare né la moglie né i due figli, uno minorenne. Da diversi giorni, avrebbero fatto perdere le tracce. Un quarantacinquenne ha presentato una denuncia alla procura della repubblica. Da quanto emerge, sarebbe stato impegnato fuori città, per ragioni lavorative. Dopo un riavvicinamento alla moglie, dalla quale era prossimo alla separazione, i rapporti sembravano essersi rasserenati. Negli scorsi giorni, però, sarebbe stato contattato da un familiare della donna, che gli avrebbe intimato di non fare più ritorno nella loro abitazione in città, perché in casa non c’era già più nessuno. In effetti, della consorte e dei figli, neanche più l’ombra. Da quel momento, il quarantacinquenne ha cercato di mettersi in contatto con i figli e con la consorte, ma anche i telefoni cellulari risulterebbero sempre disattivati. Assistito dall’avvocato Salvo Macrì, alla fine ha deciso di chiedere l’intervento degli investigatori.