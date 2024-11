Nuove norme dal “salva casa”, uffici comunali hanno predisposto tutta la documentazione

La legge di recepimento è stata pubblicata in gazzetta ufficiale tre giorni fa. Prevede interventi di “edilizia libera”, la determinazione delle variazioni essenziali, interventi in parziale difformità, l’accertamento di conformità, disposizione sulle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni, il recupero dei sottotetti e l’ambito delle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid. Sono immediatamente applicabili le disposizioni che riguardano la deroga ai limiti di distanza tra fabbricati, la documentazione amministrativa, lo stato legittimo degli immobili, il mutamento d’uso urbanistico rilevante, gli interventi effettuati senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, le tolleranze costruttive, gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività. La legge approvata dall’Ars contiene inoltre novità riguardo all’iter di formazione dei Piani urbanistici generali, dei Piani particolareggiati attuativi e fissa il termine ultimo per l’adozione del Piano regolatore generale, al 31 dicembre 2025. Potrebbero essere tutte disposizioni capaci di assicurare introiti maggiori al Comune, importanti in una fase di dissesto. Anche per questa ragione, il settore urbanistica ha provveduto in tempi celeri.