Volley, Albert Nuova Città di Gela in campo domani per la quinta sinfonia

Gela. Cresce l’attesa per la quinta gara stagionale dell’Albert Nuova Città di Gela. Al PalaLivatino, le giallorosse affronteranno il Planet Volley, penultimo in classifica a quota 3 punti. Ci si aspettano delle misterbianchesi con una notevole quantità di fiducia in più rispetto ai primi impegni stagionali, reduci dal primo successo in Serie C al tie-break contro il Catania Volley, e con l’obiettivo di non sfigurare dinanzi ad una delle corazzate del girone ed al suo caloroso pubblico, pronto a riempire il palazzetto. Le ragazze di coach Bonaccorso, invece, hanno un semplice compito: vincere e festeggiare con i propri tifosi.