Nuovi disservizi idrici, Greco: “Servono sanzioni, attendo che l’Ati dia risposte”

Gela. “Bollette stratosferiche e disagi continui”. Il sindaco Lucio Greco ritorna sulla situazione, preoccupante, del servizio idrico in città, ancora una volta toccato da un guasto che ha messo out la distribuzione in diversi quartieri. “L’ennesimo guasto, l’ennesima interruzione alla distribuzione idrica in città, con tutti i disagi che ne conseguono. Siciliacque ha reso noto ieri sera che, che a causa di un guasto all’adduttore Blufi, si deve ridurre la fornitura al territorio cittadino. Per effetto di ciò, Caltaqua ha dovuto rimodulare la distribuzione odierna, sospendendola nelle zone di Caposoprano alto e basso, San Giacomo alto e basso e Fondo Iozza. Della mia battaglia contro Caltaqua ho fatto una bandiera – dice Greco – e non intendo rinnegarla, tutt’altro. Fin dal mio insediamento, ho fatto tutto quello che è possibile, a livello istituzionale e politico, per tutelare il territorio dallo strapotere di chi gestisce, in maniera per nulla soddisfacente, il servizio”.