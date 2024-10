Oiv, l’incarico sarà revocato: Di Stefano, “procederò entro domani”

Il sindaco ha spiegato di aver provveduto sulla scorta di un elenco di idonei e riteneva che le verifiche all’origine fossero già state condotte. Ha optato per l’avvocato Comandatore dando priorità “alla sua esperienza amministrativa”, accumulata anche come consigliere comunale. Di Stefano dovrà ritornare sui propri passi e individuare un altro professionista, comunque donna per rispettare il criterio della parità di genere. La nomina di Comandatore, politicamente, qualche scompiglio lo ha fatto maturare tra le fila della maggioranza. I gruppi che appoggiano il primo cittadino non avrebbero mai pronosticato un incarico ad un legale che alle amministrative era in lizza sotto il simbolo di Forza Italia, all’opposizione della giunta. La nomina va rifatta ma principalmente per ragioni normative. Il sindaco aveva già riferito che il profilo dell’ex consigliere comunale era maturato facendo leva solo sulle sue competenze, escludendo ragioni politiche.