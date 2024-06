Omicidio Sartania, nell’appello bis condanne per i due imputati: pg aveva chiesto l’assoluzione

I magistrati della Corte d’assise d’appello etnea hanno pronunciato le condanne, così come chiesto dai legali di parte civile che assistono i familiari della vittima, si tratta degli avvocati Giovanni Lomonaco e Carmelo Tuccio. Gli imputati sono assistiti dai legali Cristina Alfieri e Antonio Gagliano. Nel corso dell’ultima udienza ha concluso l’altro difensore, l’avvocato Pace. Per l’omicidio c’è una condanna definitiva, quella imposta ad Orazio Rolletto. Venne assolto Carmelo Palmieri. Gli inquirenti non esclusero che l’omicidio fosse stato il culmine di una spedizione punitiva decisa a danno di Sartania, per la condotta violenta che avrebbe tenuto con la consorte.