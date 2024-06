Emergenza idrica, attivato il Centro operativo comunale: sarà cabina di regia contro la crisi

Gela. L’amministrazione comunale appena insediata ha posto la priorità immediata sulla crisi idrica. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha già chiesto ad Eni più acqua dal Ragoleto e inoltre sta cercando di valutare soluzioni attuabili, come il rafforzamento delle forniture dai pozzi Pantanelli. Domani è in programma una nuova riunione con Asp, Ati e Caltaqua. Sempre domani il Centro operativo comunale sarà attivato come cabina per organizzare tutti gli interventi e fronteggiare una carenza idrica che fiacca migliaia di famiglie, tante attività commerciali e che si fa sempre più dura da fronteggiare nelle aree rurali. Sono state convocate tutte le associazioni di protezione civile, i servizi comunali e gli operatori del settore. La comunicazione è stata data al prefetto di Caltanissetta.