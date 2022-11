Operai compostaggio, Sammito: “Bisogna trovare soluzioni per salvare i posti di lavoro”

Gela. “Bisogna trovare soluzioni praticabili per salvaguardare il lavoro”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito intende attivare ogni canale utile, istituzionale e sindacale, affinché i tre lavoratori impegnati nel sistema di compostaggio di Brucazzi non perdano il loro posto. Ato, che gestisce il compostaggio dei rifiuti, è attualmente sotto amministrazione giudiziaria, a seguito dell’inchiesta per presunte irregolarità nel processo di smaltimento del percolato. “Nel massimo rispetto delle indagini e della gestione degli amministratori giudiziari – dice Sammito – non possiamo però lasciare senza risposte operai impegnati ormai da anni in quelle attività”.