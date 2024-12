“Opposizione lavora per la città”, FdI: “Maggioranza pensa a prebende e incarichi”

Gela. Come abbiamo riportato ieri, il tema delle variazioni di bilancio in consiglio comunale si è fatto anche politico. Il capogruppo di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice ha attaccato il drappello di opposizione, definendolo “irrispettoso” rispetto agli interessi della città e dei cittadini, vista l’assenza al momento del voto. La minoranza però parla di “normali dinamiche di consiglio comunale” e va oltre, come sottolinea il gruppo FdI, con il consigliere Cavallo. “Rinviamo al mittente le accuse rivolte a mezzo stampa da parte del capogruppo di “Una Buona Idea” che, con nostro sommo dispiacere, dimostra di non conoscere le normali dinamiche di consiglio comunale e la distinzione di ruoli tra maggioranza e opposizione. La stessa cronaca attuale prova, senza tema di smentita, l’attenzione che le forze di opposizione di centrodestra stanno dimostrando fattivamente per risolvere i gravi problemi che attanagliano la città in questa fase storica. È fatto noto che Fdi, con il deputato del territorio Scuvera, stia lavorando per consentire al Comune di uscire il prima possibile dalla fase di dissesto tramite un intervento legislativo mirato. Non possono essere smentiti , inoltre, i passi in avanti ottenuti in relazione all’Iter amministrativo per la riqualificazione funzionale del porto così come massima è l’attenzione sulle problematiche inerenti il comparto agricolo”, spiega Cavallo.