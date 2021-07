Ospedale, operativo da oggi il reparto di Neuropsichiatria

“Oggi arrivano in ospedale 7 infermieri – spiega Giudice – destinati al nuovo reparto di Neuropsichiatria, un fatto storico per la sanità del territorio che profuma di normalità e noi, tutti noi, non dobbiamo spegnere i riflettori sulla sanità pubblica che deve e può migliorare fino a realizzare l’ospedale nuovo, ricco di servizi da potenziare come la Breast unit con 3 unità e non più 2, un chirurgo estetico e una autonomia completa, così vale anche per il centro trasfusionale e il reparto di oculistica”.