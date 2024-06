“Ottime interlocuzioni con i cinque candidati”, Confesercenti: “Affrontati temi per il rilancio”

Gela. “Un bilancio positivo”, così si esprimono i commercianti di Confesercenti a conclusione del giro di incontri avuto con i cinque candidati a sindaco. “La scelta di avere cinque incontri singoli con ciascun candidato a sindaco, sebbene impegnativa dal punto di vista logistico con il seguito di tutti i commercianti del centro storico, di fatto ha permesso una conoscenza dei programmi, delle soluzioni e dell’immediatezza delle azioni, che gli stessi metteranno in piedi rispetto alla loro futura nomina a sindaco. Un bilancio assolutamente positivo e soddisfacente perché ha permesso un’interlocuzione chiara, serena e di alto livello tra l’associazione datoriale, i commercianti del centro storico e la futura amministrazione. Ciò che è emerso da tutte e cinque le interlocuzioni – spiega il coordinatore Fabio Cammarata – è una massima disponibilità per una collaborazione rispetto ad un tema preponderante che è la crisi del centro storico e del suo commercio, con le ipotesi di risoluzione da mettere in campo. L’interlocuzione non si è basata sulla solita domanda rispetto alla singola Ztl, se sia un fattore positivo o negativo, ma si è concordi con tutti e cinque i candidati che oggi quanto si perpetua giornalmente nel centro storico non è soddisfacente ed è dannoso per la zona, per la cittadinanza e per le attività commerciali. È chiaro che bisogna mettere in campo un’evoluzione dell’attuale pedonalizzazione ma questo deve essere un tassello finale a seguito di una fondamentale riqualificazione, di una gestione del decoro urbano, della sistemazione, dell’adeguamento e del potenziamento dei parcheggi e soprattutto del parcheggio Arena nell’ottica dei servizi e di un corredo di eventi e attrattive, che permettano alla cittadinanza e ai turisti di godere di un centro storico degno della nomea di salotto buono della città”.