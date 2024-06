Scerra: “Non siamo come la signora dei rifiuti, sul palco fanno salire i condannati per mafia”

Gela. “Un sindaco che è stato scelto dalla città”. Così gli assessori designati hanno presentato il candidato Salvatore Scerra. In piazza Umberto I, “Alleanza per Gela” ha chiuso la campagna elettorale. Intorno a Scerra, il gruppo che ha deciso di non seguire il centrodestra ufficiale e il patto allargato con i moderati. I quartieri abbandonati, la sanità che deve essere a misura dei cittadini, il lavoro per abbattere il bisogno e una città “finalmente aperta”, sono gli obiettivi dell’alleanza. Alario, Caci, Gueli e Pardo hanno introdotto l’intervento di Scerra. Insieme all’ex FdI, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. “Do un piccolissimo contributo ad una causa importante – è intervenuto Conti – se ci sono le accuse contro significa che agli altri sta mancando il terreno sotto i piedi. La mia famiglia e io stesso siamo di questa città. Scerra ha avuto coraggio. Oggi, i quattro amici iniziano a fare paura. La piana di Gela è la nostra battaglia. Loro cosa hanno fatto per l’agricoltura? L’ospedale di Gela è un punto di riferimento per tutto il territorio. Non c’è campanilismo, forse c’è per qualcun’altro. Oggi, i partiti delegano ad un burocrate. Totò Scerra ha visione, è tra la gente e nella gente. La burocrate Cosentino non sa che noi con Ati abbiamo fatto finanziare l’ampliamento del depuratore e la rete idrica a Manfria. Abbiamo raddoppiato Spinasanta. Con tutti i sindaci abbiamo avuto ottimi rapporti, solo con uno non è stato possibile. Ho lavorato e ora aiuto Scerra perché se lo merita”. “Alleanza per Gela” non è “figlia di nessun tavolo”, hanno detto dal palco.