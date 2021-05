Otto casi Covid in città, 14 guariti: curva scende a 193, sale percentuale vaccinati

Gela. Rispetto agli scorsi giorni di contagio quasi zero, nelle ultime ventiquattro ore in città si registrano otto nuovi casi di positività al Covid, tutti in isolamento domiciliare. Un paziente è stato dimesso dalla degenza ordinaria perché “guarito virologicamente”. Sono quattordici i guariti. La curva totale dei positivi in città è scesa a 193 contagiati.