PalaCossiga, “danni ingenti”: sopralluogo effettuato solo nel pomeriggio, servono lavori urgenti

Gela. “Danni ingenti”. Al terzo tentativo, i consiglieri delle commissioni ambiente e sanità e cultura, sport, turismo e spettacolo, insieme all’amministrazione comunale e ai tecnici, compresi quelli di Asp, sono riusciti ad entrare all’interno del PalaCossiga. I problemi principali sono concentrati sul parquet con seri danni, sui sistemi elettrici ormai preda dei ladri seriali, sugli infissi distrutti e lo stesso vale per i servizi igienici. “Un disastro”, commenta il presidente della commissione cultura, sport, spettacolo e turismo, Sara Cavallo. “L’entità dei danni non è ancora quantificata ma sicuramente sono consistenti”, spiega l’assessore Morgana, presente insieme ai colleghi Di Dio e Favitta. E’ probabile che le somme della variazione approvata dall’Ars, per circa 80mila euro, vadano ai lavori per le aree esterne e per l’illuminazione. Asp invece dovrà farsi carico di tutti i lavori all’interno. I primi danni al parquet vennero accertati dopo la conclusione del periodo dell’emergenza Covid, quando la struttura fu destinata ad hub vaccinale.