Palermo, il Consiglio comunale approva il Bilancio di previsione. Lagalla “Risultato storico”

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato, con 27 voti favorevoli e 7 contrari, il Bilancio di previsione 2024-2026.

Per il sindaco, Roberto Lagalla, “non è riduttivo affermare oggi che l’approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 in Consiglio comunale sia da considerare un risultato storico per il Comune di Palermo che, da diversi decenni, non riusciva a dotarsi dello strumento contabile nei tempi previsti dalla legge. Dopo aver messo in campo, da oltre un anno e mezzo, ogni sforzo possibile per rimettere in linea i conti dell’Ente, rispondiamo con i fatti a chi, nei giorni scorsi, ha mosso critiche sull’eventualità di non approvare in Aula il documento entro i termini”. Secondo il primo cittadino “l’obiettivo raggiunto, che nei prossimi giorni sarà integrato con l’allineamento delle variazioni di bilancio intervenute nel tempo intercorso tra l’approvazione da parte della Giunta, alla fine del novembre scorso, e l’odierno atto finale del Consiglio, certifica l’importante lavoro svolto dal governo comunale, in sinergia con gli uffici, sin dall’atto dell’insediamento, attraverso un graduale e proficuo processo di riequilibrio dei conti e la ritrovata agibilità finanziaria dell’Ente”.

“Grazie a quanto fatto, l’amministrazione potrà accelerare la spesa, fornendo alla città le risposte che merita. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale e l’Aula che, con

senso di responsabilità e attenzione verso i cittadini, si sono resi protagonisti di un risultato fondamentale per il futuro di Palermo” conclude Lagalla

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).