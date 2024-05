“GelaBrainstorming non si schiera”, nessun appoggio ai candidati: “Concentrati su iniziative per la città”

Gela. Non appoggeranno nessun candidato a sindaco né faranno parte di eventuali squadre di governo della città. I rappresentanti del gruppo “Gela-Brainstorming”, in questa fase, preferiscono concentrarsi sulle iniziative già avviate. Lo hanno deciso al termine di un incontro interno. C’erano tutti i componenti, con la presidenza (Davide Ferrara), la vicepresidenza (Flavio Di Francesco), il tesoriere (Emanuele Bonaventura) e gli altri soci (Eugenio Catania, Stefania Tuccio, Flavia Cascino, Nuccio Incorvaia). “Abbiamo deciso che il Comitato Civico “GelaBrainstorming” non scenderà in campo né con una lista e neanche con candidati. Inoltre, non accetteremo proposte di nomina come assessori designati nella fase della campagna elettorale, per non snaturare i progetti sociali che stiamo portando avanti l’associazione. Le ultime iniziative portate avanti, il “Forum del Fare III edizione” e la mostra del “Toro di Gela” sono state e sono molto impegnative e in questa fase richiedono la massima attenzione da parte della presidenza e di tutti i soci del comitato civico. In particolare, la mostra del “Toro di Gela” ha richiesto diverse fasi, molto impegnative. Dapprima le necessarie ricerche numismatiche e storiche per la realizzazione del prototipo, la realizzazione dell’opera, la logistica relativa allo spostamento dell’opera da più di 150 chili e attualmente la promozione dell’iniziativa che sarà attiva sino al 3 giugno 2024 presso la Libreria Orlando in Via Cairoli 104. L’associazione si sta concentrando sulla raccolta fondi che sta avendo sempre più consensi e molti personaggi noti locali stanno realizzando video-messaggi di sostegno, a loro nonché ai sostenitori va il nostro più sentito ringraziamento. Vogliamo comunque ringraziare tutte le forze politiche che ci hanno contattato ma per questa tornata elettorale preferiamo lasciare spazio, noi saremo e siamo disponibili a collaborare nella realizzazione di progetti per la città”, spiegano in una nota.