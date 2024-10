Paolo Bentivegna responsabile regionale della Sampdoria Next Generation

Gela. Incarico ufficiale per Paolo Bentivegna, che diventa coordinatore tecnico responsabile Sicilia della Sampdoria next generation. Una nomina prestigiosa per il tecnico gelese, che dovrà svolgere una attenta attività di scouting in tutto il territorio regionale. A Gela l’Amo Gela Dorica è già affilata all’Academy Sampdoria, sei in tutta l’isola. “Ringrazio per la fiducia e la stima nei miei riguardi – ha detto Paolo Bentivegna – ed in modo particolare al responsabile nazionale Claudio Lucchini”.