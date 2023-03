Parcheggio abusivo e sporcizia in via Pitagora

Anche in questo quartiere della città la pulizia delle strade è notevolmente carente. I marciapiedi già inutilizzabili a causa del parcheggio selvaggio oltre ad essere sporchi delle feci degli animali sono resi impraticabili anche da diversi cumuli di spazzatura, contenitori che vengono posizionati proprio a centro del passaggio pedonale e i bidoni vandalizzati, distrutti e lasciati sul marciapiede. Inoltre nelle aree verdi si stanno lentamente formando delle microdiscariche utilizzate sia dagli studenti che dagli automobilisti che transitano per la via. Per i residenti di via Pitagora la situazione è diventata ormai ingestibile.