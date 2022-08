Parlamentarie M5s, Lorefice il più votato al Senato: ok anche Damante

Gela. Sono stati pubblicati nella notte gli esiti delle parlamentarie del Movimento cinquestelle, una sorta di preselezione per l’election day di fine settembre. Al Senato Sicilia 1 passano sia il senatore Pietro Lorefice (con 1173 preferenze) sia il parlamentare Ars Ketty Damante (con 677 preferenze). Niente da fare invece per l’ex consigliere comunale Angelo Amato, che per la Camera Sicilia 1 ha ottenuto 81 preferenze. Alla Camera, Giuseppe Conte è capolista nel collegio plurinominale Sicilia 1, seguito da Valentina D’Orso. L’ex premier è capolista in altre tre regioni e quattro collegi: Lombardia 1 (entrambi i collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 (primo collegio). A seguire, la lista vede la presenza di un altro uscente, Davide Aiello di Casteldaccia e di Daniela Morfino. Primo dei candidati supplenti, il palermitano Adriano Varrica. Alla Camera Sicilia 2, ci sono Ida Carmina, ex sindaco di Porto Empedocle, seguita nell’ordine da Filippo Perconti, Vita Martinciglio e Dedalo Pignatone (tutti uscenti). Nella zona centro-orientale, per il collegio Sicilia 2-01, capolista sarà l’uscente messinese Angela Raffa. A seguire, Salvatore Granata, Grazia D’Angelo e Alessandro Geraci. Nel collegio Sicilia 2-02, capolista il catanese Luciano Cantone, seguito da Matilde Montaudo, da Gabriele Giuseppe Liuzzo e da Carmela Scuderi. Nel collegio Sicilia 2-03, capolista il deputato uscente Filippo Scerra, seguito dall’ex parlamentare all’Ars, Vanessa Ferreri, dall’altro parlamentare uscente Eugenio Saitta e da Paola Brullo.