Patton come Cialdini 83 anni dopo: generali alleati alla mafia per occupare la Sicilia

L’attività fu molto facilitata dall’OSS particolarmente dopo la riunione ad Algeri tra i servizi segreti della Marina Militare e alcuni esponenti mafiosi. Luciano per questa operazione indicò Joe Asonis che riunì un centinaio di mafiosi e li mise in contatto con ufficiali dell’Oni, Paul Alfieri e Anthony Marzullo che prepararono oltre cinquemila dossier con carte geografiche e mappe.

Luciano consegnò a Max Corvo, Victor Anfuso e Vincent Scamporino un terzetto chiamato “cerchio della mafia” e una lista di 850 persone su cui gli alleati potevano contare.

Con le truppe c’erano i boss Albert Anastasia (Don Umberto) e Vito Genovese, vecchia conoscenza.

Di Albert raccontano che si divertiva ad esaminare l’agonia delle sue vittime e infatti fu sopranominato “sua signoria il boia”, Vito Genovese riuscì a sfruttare a proprio vantaggio tutte le occasioni di guadagno.

Era originario di Napoli e in America si era sistemato a “little Italy” dove trafficava la droga, nel 1937 fuggi a Brooklyn per evitare l’arresto e si trasferì a Napoli.

Cercò di fare amicizia con autorità fasciste a cui donò 250.000 dollari per la costruzione di una sede per il partito.

Riuscì ad organizzare l’omicidio di Carlo Tresca un antifascista che aveva parlato male di Mussolini, perciò ricercato dai fascisti.

Mussolini per riconoscenza lo fece nominare Commentatore del regno. Alla fine divenne consigliere e interprete di Charles Poletti, vicegovernatore dello stato di New York e fu in seguito l’uomo più potente dell’amministrazione alleata in Sicilia.

Dopo pochi giorni dallo sbarco, Corvo Scamporino faceva liberare tutti i mafiosi condannati dal prefetto Mori a Favignana considerandoli vittime dei fascisti.

Il 14 luglio del 1943 nel cielo di Villalba, un aereo da caccia americano, sorvolò due giorni consecutivi per lanciare messaggi ai mafiosi con un fazzoletto , il primo conteneva la lettera L e nel secondo “Zu Calò” destinatari Lucky Luciano e Calogero Vizzini che dopo l’arresto di don Vito Cascio Ferro nel 1939 ne aveva preso il suo posto. La stessa sera a Mussomeli fu recapitato un altro messaggio indirizzato a Genco Russo erede designato da don Calogero al vertice di cosa nostra.

I messaggi imponevano che i mafiosi accompagnassero le armate alleate nell’avanzata in Sicilia, operazione ben riuscita.

Altri mafiosi incaricati erano: Genco Russo, Paolino Bontade, Tommaso Buscetta, Pippo Calò, Lucio Tasca, Giuseppe Navarra, Luciano Liggio che si sono affiancati al Mis.

A Villalba, al comizio di Girolamo Li Causi leader del Pci, i Mafiosi spararono sulla folla lasciando a terra quattordici feriti.

Comunque tutti gli uomini di cosa nostra, applaudirono l’avanzata rapida degli inglesi, che marciarono da Gela a Catania in soli ventisei giorni e gli americani impiegarono solo dodici giorni per raggiungere Palermo.

La strada era garantita da qualsiasi attacco e sicura di non incontrare nessuna resistenza, grazie alla mafia.