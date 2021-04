Paura Covid, in città contagi nelle scuole e si abbassa l’età media: Niscemi zona rossa

In alcune scuole elementari e medie, ma anche in istituti superiori, ci sono classi in quarantena e una dad al 100 per cento. La variante è più facilmente trasmissibile ma meno letale e si diffonde maggiormente tra le famiglie. Ieri un paziente gelese, positivo al Covid, è stato ricoverato in degenza ordinaria mentre uno è risultato guarito. In provincia, i nuovi contagiati sono 65 di Caltanissetta, 15 di Niscemi, 5 di San Cataldo, 1 di Mazzarino e da ieri anche San Cataldo, con i suoi 118 casi, è in zona rossa. Da domani e fino al 22 aprile il centro nisseno dovrà osservare pesanti restrizioni per contenere il virus. Stesso destino toccherà al Comune di Niscemi, dove sono stati superati i 100 casi. Intanto ieri la campagna vaccinale in Sicilia è tornata a ritmi sostenuti e nella giornata di ieri sono state superate le ventimila dosi inoculate. A metà aprile, inoltre, è previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Janssen di Johnson&Johnson, ancora in numero ridotto, ma sarà il primo a dose singola a venire distribuito.