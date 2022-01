Pazienti Covid trasferiti, Di Cristina: “Decisione grave, per Asp ospedale è di serie C”

“Si preferisce non far arrivare personale al” Vittorio Emanuele”, così chiudendo una struttura di eccellenza, che sta salvando vite – dice Di Cristina – è ora che il management di Asp si assuma le proprie responsabilità. Il “Vittorio Emanuele”, che già conta due reparti chiusi, continua ad essere trattato da ospedale di serie C. Non si può giocare con la vita di pazienti e cittadini. Quella di Asp è l’ennesima decisione schizofrenica”.