“Pd in stato confusionale”, Greco: “Ritengono sbagliata nomina di un loro esponente”

Gela. Intorno a Ghelas, come era prevedibile, si sono accese le polveri della contesa, anzitutto politica. La nomina dell’ex consigliere comunale Guido Siragusa, tra gli esponenti di punta del Pd locale, ha in serata generato una reazione piuttosto contrariata proprio dei dem che hanno parlato di decisione “inopportuna” adottata da Greco, ad una settimana dalle urne. E’ stata bollata come scelta dal sapore “elettorale”. Una considerazione che Greco però ribalta, parlando di un Pd che sostanzialmente disconosce un suo importante esponente. “La posizione dei dirigenti del Pd riguardo alla nomina del nuovo amministratore della Ghelas Guido Siragusa appare quanto mai contraddittoria e poco credibile, sia sul piano amministrativo che su quello politico. Dichiarare da una parte che c’è preoccupazione per il futuro occupazionale dei tanti lavoratori della società e delle loro famiglie e dall’altra ritenere questa nomina profondamente inopportuna e immotivata, certifica la loro incoerenza e l’assoluta incapacità di fare una seria analisi – dice Greco – in grado di affrontare le complesse dinamiche della nostra realtà. Giudicare sbagliata la nomina di chi, fino a ieri, rappresentava il loro partito e ne condivideva principi e valori, la dice lunga sullo stato confusionale in cui si muovono. Dimostrano in questo modo di avere perso qualsiasi punto di riferimento”. Sia Greco sia Siragusa hanno escluso dinamiche politiche alla base della nomina, piuttosto inattesa. Il sindaco individua ragioni che sono legate alla stabilità dell’azienda e all’esperienza maturata da Siragusa.