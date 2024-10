“Pd, M5S e civici hanno scelto il manuale Cencelli”, D’Arma: “Ma Pci non è sull’Aventino”

I comunisti non intendono essere subalterni né però rifugiarsi “sull’Aventino”. “La giusta reazione del segretario Nuccio Vacca è la conseguenza di un disconoscimento del ruolo del Pci, non solo per non averci permesso la continuità di rappresentanza in giunta ma anche per l’emarginazione rispetto ai temi che riguardano il territorio. Il sindaco conosce gli sforzi che ho fatto per evitare questo epilogo. Sforzi vanificati – aggiunge D’Arma – anche per aver snobbato l’incontro programmato per sabato scorso. Non è una questione personale ma politica. Non possiamo non stigmatizzare il comportamento di Pd e cinquestelle, interessati ad accaparrarsi sedie vuote. Riconosciamo che il Pd è sottostimato. Dovrebbe avere tre assessori ma non attendere verifiche generali e occupare il nostro assessorato e’ stato da miopi. Non siamo sull’Aventino, non siamo plebei in attesa di essere riconosciuti tribuni né aspettiamo la condanna dei responsabili, come nel sequestro Matteotti. Siamo parte attiva che non si sottrae all’impegno per la nostra città, a partire dalle questioni in corso, su rifiuti, spiagge, reflui, porto e dighe. Ma non possiamo apprendere tutto solo dai giornali”.