Pd provinciale attacca, Petitto e Di Cristina: “Su rifiuti Greco ha fallito, si dimetta”

Gela. L’assenza di soluzioni certe per la gestione del servizio rifiuti in città, con l’Aro ormai messo in soffitta dalla Regione, che ha stoppato la strada proposta dall’amministrazione comunale, e un passaggio in house che non convince per nulla il sindaco Lucio Greco, secondo la segreteria provinciale del Pd sono chiari segnali di confusione e “mediocrità” amministrativa. “Il sindaco Lucio Greco farebbe bene a dimettersi – spiegano il segretario provinciale dem Peppe Di Cristina e il presidente Annalisa Petitto – ha preso l’ennesimo schiaffo dalla Regione e da un presidente, che nonostante tutto continua a sostenere politicamente, visti i rapporti straordinari. Il fallimento dell’Aro, dimostra ancora una volta quale sia il livello amministrativo della giunta e del primo cittadino, che, ripetiamo, dovrebbe dimettersi”. Secondo i vertici provinciali del partito, che chiaramente prestano molta attenzione alle cose gelesi, la sconfitta amministrativa di Greco è ancora più sonora, perché tocca un servizio sensibile, come quello dei rifiuti, sul quale l’avvocato vuole pesare, anche politicamente. “Ha scelto una strada che la Regione non ha condiviso per nulla e per farlo – concludono i dem – si è isolato sia dalla Srr4 che dalla “Impianti Srr”. La strategia non ha prodotto alcun risultato ma solo danni per la città, che si trova nuovamente con una proroga e senza certezze sul futuro del servizio. Non dimentichiamo cosa comporta questo anche per i lavoratori, in cerca di chiarezza e garanzie occupazionali”.