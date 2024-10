“Pd? Questioni interne”, Di Stefano: “Non accetto che incidano sull’amministrazione e sul consiglio”

“Fino a quando la questione rimane interna al Partito democratico, non metto voce in capitolo – conclude – però, se questi problemi vanno ad incidere sull’azione amministrativa e sui lavori del consiglio, allora non ci sto. In questa fase, ci sono atti importanti, come le variazioni di bilancio e i debiti. Non ci possono essere assenze scientifiche. Orlando è il capogruppo del partito più rappresentato all’assise civica. Ha un ruolo molto importante. Lo stesso vale per il consigliere Alabiso, che è stata eletta per il consiglio dell’Unione dei Comuni, in rappresentanza della maggioranza e con un percorso dei finanziamenti fondamentale per il territorio. Tutti i consiglieri sono liberi di presentare mozioni, interrogazioni oppure di fare denunce pubbliche tramite i social. Io sono sempre disponibile ad ascoltare e sono pronto al confronto. Però, spero che le questioni interne ad un partito non trascendano, creando difficoltà all’amministrazione e al consiglio comunale. Sarebbe molto grave e in quel caso sarei pronto ad intervenire”. Il sindaco non vuole altri scossoni né si aspettava che le nomine degli assessori dem potessero generare effetti collaterali di questo tipo.