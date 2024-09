Pd, sostegno a Di Stefano e attesa per i riscontri in giunta: dem ripartono dall’esito elettorale

Gela. Nel progetto Di Stefano, almeno inizialmente, hanno creduto poco. I dem, però, con il sì definitivo all’alleanza progressista hanno poi assicurato un peso elettorale importante per la vittoria finale. In consiglio hanno portato sei esponenti e in giunta c’è il commissario cittadino Giuseppe Arancio. In serata, proprio l’ex parlamentare Ars e la struttura commissariale hanno incontrato il resto del partito. Qualche incertezza iniziale c’è stata rispetto alla presenza della stampa, poi invitata a lasciare la sala dell’hotel “Sileno”, dove si è tenuta la riunione. Arancio, che ha già preannunciato l’intenzione di dimettersi dalla giunta per ragioni personali, ha sottolineato che il percorso avviato è per un partito “trasparente” e senza “dietrologie”. I democratici un riscontro se lo aspettano dal sindaco, in termini di rappresentanza in giunta. Sono pienamente impegnati su temi prioritari: dalla crisi idrica al ciclo dei reflui e fino allo sviluppo del piano del demanio marittimo e a tutto ciò che concerne il servizio rifiuti. Di nomi per il governo della città non si è ancora discusso anche se l’ipotesi del consigliere comunale Giuseppe Fava, come successore in giunta di Arancio, è una soluzione che non viene trascurata. Al dibattito interno hanno preso parte i consiglieri comunali e gli esponenti di un partito che sta man mano ricostruendo i ranghi, anche attraverso rappresentanti che nel recente passato avevano preso le distanze. Il corso in essere e l’esito elettorale pare abbiano rinvigorito un gruppo che cinque anni fa rimase decisamente sotto soglia e che alle regionali ha dovuto prendere atto del seggio non conquistato.