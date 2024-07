“Pef e Tari, Di Stefano inadeguato”, Cirignotta: “Suo gruppo corresponsabile del dissesto”

Gela. Ritardi e aumento della Tari “servito subito” ai cittadini. Il forzista Vincenzo Cirignotta non usa mezzi termini rivolgendosi all’amministrazione Di Stefano, che ieri, in via d’urgenza, ha varato il Pef del servizio rifiuti e le tariffe Tari. “L’aumento delle tariffe Tari è servito. Il sindaco Di Stefano dietro lo spauracchio del dissesto, cerca di giustificare l’aumento dei tributi comunali. Prima la Tosap e poi la Tari. Da quando si è insediato, pur di nascondere la sua inadeguatezza, cerca di scaricare sulla passata amministrazione le responsabilità del dissesto, dimenticando che lui ed il suo movimento sono stati gli azionisti di maggioranza dell’amministrazione uscente. Sul Pef e sulle tariffe Tari smentisce sé stesso. Esattamente il 9 marzo 2023, evidentemente già in campagna elettorale, il sindaco definiva esoso il Pef 2023 contestando l’inserimento nel quadro economico-finanziario dei crediti di dubbia esigibilità. Sul Pef 2024, ad elezione acquisita, sostiene l’esatto contrario, ritenendo legittimo l’inserimento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Delle due l’una. Rivolge accuse, non si capisce a chi, per i ritardi accumulati nella predisposizione degli atti, dimenticando che il suo movimento ha fatto parte del consiglio comunale per cinque anni. Come mai Una Buona Idea non ha sollecitato l’assessore all’ambiente di allora a predisporre già nel mese di febbraio, come peraltro avvenuto per il Pef 2023, tutti gli atti propedeutici per l’approvazione? Probabilmente, riconoscendo la loro corresponsabilità nel deragliamento del Comune verso il dissesto finanziario, hanno preferito rinviare a dopo la tornata elettorale l’aumento della Tari. Tutti i ragionamenti da campagna elettorale sull’aumento della percentuale della raccolta differenziata, sulle premialità da riconoscere ai contribuenti virtuosi, si sono sciolti come neve al sole. E mentre gli altri Comuni del comprensorio deliberano la riduzione delle tariffe Tari, il buon Di Stefano porta in aula un aumento indigesto per le famiglie ed un salasso per i commercianti. Il sindaco continua a dichiarare che se vogliamo uscire dal dissesto entro la fine del prossimo anno vanno votati gli aumenti dei tributi locali, omettendo di dire che considerate le lunghe procedure per l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché le disastrose condizioni finanziarie dell’ente, dovute anche alla scarsa capacità di riscossione dei tributi, sarà praticamente impossibile portarlo fuori dal dissesto in dodici mesi. Dopo i baci e gli abbracci, dopo i festeggiamenti e gli anniversari, ai cittadini è

stato servito l’aumento delle tasse, che erodendo inevitabilmente la capacità di spesa delle famiglie porterà ad un incremento della povertà”.