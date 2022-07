Pef e Tari, Greco accusa: “Opposizione vicina a certi personaggi gioca solo allo sfascio”

Gela. L’approvazione del Pef e della Tari, con un’autosufficienza dei pro-Greco ancora work in progress, spinge comunque il sindaco a serrare i ranghi e a parlare di una maggioranza “responsabile”. Gli strali, ancora una volta, si concentrano sull’opposizione, che ha disertato la votazione del Pef e ha detto no alle tariffe Tari. “La verità, alla fine, viene sempre a galla. La maggioranza ha votato il Pef e la Tari,

mentre l’opposizione ha fatto di tutto, ricorrendo anche al teatrino dell’abbandono dell’aula, per non farli passare. Nel ringraziare tutti i consiglieri che hanno dimostrato senso di responsabilità e attaccamento alla città, non posso non stigmatizzare il comportamento dell’opposizione che, ieri sera, ha perso l’occasione di dimostrarsi all’altezza della gravità dei problemi, preferendo agli interessi della cittadinanza quelli del proprio partito. Votare il Pef non era, infatti, un favore al sindaco – dice Greco – era un contributo utile e necessario a favore dei cittadini, delle imprese, degli esercenti, dei commercianti e delle famiglie”. Greco non fa sconti e vede dietro all’ostruzionismo di una parte dell’opposizione il tentativo di difendere gli interessi di “chi voleva impadronirsi della città” e il riferimento alla recente inchiesta sull’Ipab Aldisio non pare affatto fuori contesto. “L’opposizione è chiamata a svolgere un ruolo di indirizzo e di controllo, ma non a giocare allo sfascio, come preferiscono alcuni consiglieri, i quali, espressione di quei poteri che volevano impadronirsi della città, sono disposti ad assumere iniziative contro gli interessi della nostra comunità. Un’opposizione seria ha il diritto di far valere le proprie ragioni, in quel caso troverà in me, pur nella diversità di vedute, un interlocutore disponibile all’ascolto”, aggiunge il primo cittadino.