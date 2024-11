Pellegrino: “Prima il ciclo turistico, la tassa di soggiorno non ha una logica”

“In città, ad oggi, gli unici turisti che si sono visti sono gli operatori che lavorano per Eni e arrivano dal resto d’Italia o dall’estero – aggiunge il consigliere – chi non vive più in città ma ci ritorna regolarmente e ancora chi segue i degenti, che non vivono in città, ma sono ricoverati nelle strutture locali. Prima di tutto, l’amministrazione dovrebbe lavorare per creare un flusso turistico e solo dopo si potrà valutare l’attivazione della tassa di soggiorno”. Pellegrino conclude con una metafora. “E’ come avere un’autostrada ancora in ultimazione ma pretendere che si paghi il casello da subito”, sottolinea.