“PeR”, Liardo riconfermato segretario cittadino: Donegani coordinerà a livello regionale

Gela. L’ingegnere Francesco Liardo, tra i fondatori del laboratorio “PeR”, è stato riconfermato segretario. Questa sera, come abbiamo già riferito, gli esponenti di “Progressisti e rinnovatori” hanno inaugurato la nuova sede e varato una riorganizzazione interna. Il gruppo si proietta su un piano provinciale e regionale, partendo dal nucleo cittadino. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani sarà segretario regionale. La presidenza in città sarà ricoperta dalla preside Angela Tuccio. Alla segreteria di Mazzarino ci sarà l’ex consigliere comunale Carmelina Cremone, a Niscemi toccherà ad Antonio Testa mentre per Caltanissetta, San Cataldo e per il Vallone, la scelta è ricaduta su Campisi, Lombardo e Gangi. La prossima settima saranno indicati i riferimenti per Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Piazza Armerina. Alla segreteria provinciale nissena, Mario Santamaria, ex presidente del consiglio comunale di Mazzarino, mentre alla presidenza provinciale va l’avvocato Paola Carfì. L’ingegnere Pellegrino Cannizzo è stato indicato come vicesegretario regionale.