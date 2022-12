“Per servizio rifiuti incontrerò Impianti”, Liardi: “C’è ok Regione su tre progetti importanti”

Gela. Ha ricevuto una delle deleghe più delicate su un piano strettamente amministrativo e in una fase di passaggio dall’attuale servizio rifiuti in proroga a Tekra a quello che dovrà essere gestito dall’in house Impianti Srr. L’autonomista Ivan Liardi dovrà traguardare una serie di tappe piuttosto complesse. Il sindaco l’ha scelto per portare avanti un assessorato, che dopo le dimissioni del renziano Cristian Malluzzo aveva mantenuto ad interim. Il servizio rifiuti rimane in testa alle priorità. Intanto, la prossima settimana Liardi farà il punto della situazione con uno degli esperti esterni che l’ex dirigente Fabio Filippino aveva individuato per monitorare più capitoli, dai rifiuti e fino ai procedimenti di bonifica. “E’ una delega della quale non mi sono mai occupato – dice Liardi – sarà necessario valutare la situazione del passaggio ad Impianti Srr per il servizio rifiuti e per questo motivo programmerò un incontro con la società. Il contratto non è stato ancora sottoscritto ma so che il sindaco ha già portato avanti la procedura”. L’assessore, che Greco ha riconfermato, potrà contare su interlocuzioni praticamente costanti con Palermo. Il rapporto con l’assessore Roberto Di Mauro, a sua volta collocato nell’Mpa, non è solo politico ma anche di forte stima reciproca. “Mi ha dato la massima disponibilità – aggiunge Liardi – entro fine anno, avremo i primi incontri. L’assessorato regionale all’energia è pienamente coinvolto e farà tutto il possibile per dare risposte sui dossier che riguardano il nostro territorio”. L’interscambio con Di Mauro è già ben avviato e Liardi tiene a sottolinearlo.