“Perché i cittadini devono pagare per non avere acqua?”, Biundo: “In 20 anni cosa ha fatto Caltaqua?”

Gela. I disservizi idrici, in quest’ultimo periodo, sono ripresi in modo frequente seppur l’amministrazione comunale stia cercando di porre un argine, con una maggiore programmazione. L’opposizione ad oggi ha evitato, in gran parte, di strumentalizzare difficoltà strutturali che sono evidenti. Il forzista Antonino Biundo, vicepresidente del civico consesso, guarda direttamente al gestore Caltaqua. “Non è ammissibile che i cittadini paghino le bollette anche per i periodi nei quali non ricevono forniture oppure quando i contatori girano a vuoto – dice – servono verifiche approfondite”. Un altro tema delicato è quello dei costi ulteriori che tanti affrontano per le autobotti. “Dovrebbe essere Caltaqua a farsene carico e non certo i cittadini che sono già vessati da costi eccessivi e da un servizio non efficiente”, aggiunge l’esponente azzurro.