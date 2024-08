“Performance gestionale e affidabilità finanziaria”, ad Impianti Srr “onorificenza di bilancio”

Gela. “Tra le top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del settore ambiente”. L’in house Impianti Srr è stata selezionata per “l’alta onorificenza di bilancio nel sessantesimo evento del premio industria Felix”. L’analisi è stata condotta, attraverso approfondimenti giornalistici di settore, da “Industria felix magazine”, periodico di economia e finanza in supplemento al Sole24ore. La società amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone, che si occupa di gestire la piattaforma di Timpazzo e il servizio rifiuti nei Comuni della Srr4, compreso quello di Gela, ha osservato una serie di critieri di riferimento. “Un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico”, “un parametro etico in quanto non si è privata di risorse umane risultando con un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente nell’ambito della media annuale” e ancora “il livello di solvibilità o sicurezza finanziaria del Cerved Group Score”. Il comitato scientifico, presieduto dal docente di economia industriale della Luiss “Guido Carli” Cesare Pozzi, ha convalidato i parametri presi come punti cardine del giudizio.