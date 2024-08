Piano demanio, commissione avvia un focus: Pellegrino, “è essenziale per lo sviluppo”

Gela. Indipendentemente dalle vicende assessoriali, il Piano del demanio marittimo, visto come svolta definitiva per il rilancio del fronte mare e per gli investimenti nel settore, rimane una priorità, per l’amministrazione (anzitutto su impulso dem) e non solo. Da domani, infatti, la commissione consiliare urbanistica inizierà a sviluppare un vero e proprio focus intorno al Pudm. “E’ essenziale – spiega il presidente Gabriele Pellegrino – bisogna chiudere il cerchio sul piano del demanio marittimo e come commissione siamo subito pronti a dare il nostro contributo”. Pellegrino, insieme agli altri componenti, Grazia Cosentino, Giuseppe Fava, Alberto Zappietro e Antonio Cuvato, ha aperto i lavori della commissione, con una prima seduta. L’attività diventerà man mano più intensa, sulla base di un programma già piuttosto folto.