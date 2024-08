Ficarrotta decide il test tra Castrum Favara ed il Gela

Gela. Un gol di Ficarrotta decide l’allenamento congiunto tra Castrum Favara e Gela. Un buon test in vista della Coppa Italia Dilettanti, che vedrà i biancazzurri in campo l’1 settembre contro lo Sciacca.

In previsione dei tanti squalificati (quattro), il tecnico Pensabene ha schierato una formazione che si potrebbe avvicinare a quella da schierare contro l’Unitas Sciacca tra dieci giorni.

Biancazzurri in gol con Ficarrotta dopo quindici minuti e poi in gestione durante la partita. Nella ripresa nel finale, con tanti cambi in entrambe le squadre, altra occasione per il Gela. Da segnalare la presenza di tanti tifosi biancazzurri sugli spalti di Favara.