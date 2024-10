Piano Notaro e via Europa, partono le zone scolastiche

Gela. In città, cambiano le regole del traffico nelle aree attorno alle scuole. Da lunedì 28 ottobre saranno attive le “zone scolastiche” in due aree strategiche della città: Piano Notaro e Via Europa. L’assessore alla viabilità Simone Morgana ha illustrato i dettagli questa mattina durante una conferenza stampa, spiegando che l’accesso ai varchi semaforici sarà consentito esclusivamente ai residenti e ai lavoratori della scuola muniti di pass, che potrà essere richiesto attraverso il sito del Comune di Gela. I ciclomotori e le minicar potranno accedere previa comunicazione della targa al comando di Polizia Municipale.

I varchi saranno attivi su Piano Notaro dalle 7:45 alle 8:45 e dalle 12:45 alle 14:30, mentre su Via Europa dalle 7:45 alle 8:45 e dalle 13:00 alle 14:00. L’obiettivo, ha spiegato Morgana, è quello di garantire maggiore sicurezza per i bambini e una migliore gestione del traffico nelle ore di punta attorno agli istituti scolastici.

Punto cruciale potrebbe diventare il Parcheggio Ospedale Sud che, per facilitare chi volesse accompagnare i propri figli a scuola, sarà gratuito per i primi venti minuti di sosta.