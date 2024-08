Piano triennale, approfondimenti in giunta con i tecnici: “Progetti e nuova programmazione”

Gela. Il lavoro è soprattutto in prospettiva del bilancio stabilmente riequilibrato. In giornata, come avevamo riferito, il sindaco ha riunito la giunta e i tecnici. Il piano triennale delle opere pubbliche è uno strumento propedeutico che dovrà servire proprio nell’ottica del bilancio stabilmente riequilibrato, nella fase del dopo-dissesto. L’attività la sta monitorando il dirigente Antonino Collura, tra i pochi rimasti nella “pattuglia” dirigenziale del municipio. Dal piano escono tutti i progetti già appaltati, con cantieri partiti o che stanno per essere avviati, come nel caso del sistema “Qualità abitare”, del secondo tratto del lungomare, della riqualificazione di Montelungo e della scuola “Solito”. Il sindaco Di Stefano e l’assessore al ramo Di Dio hanno comunque sottolineato che, tra gli altri, verranno ricompresi progetti che non sono stati finalizzati con “Patto per il Sud” e “Agenda urbana”: potrebbero infatti trovare copertura con la nuova programmazione dei fondi 2021-2027. Rimane pure il progetto del nuovo stadio comunale, inizialmente nel novero del programma “Patto per il Sud” ma che l’amministrazione intende delineare nella prospettiva del project financing. Il piano triennale è tra gli strumenti necessari per proseguire il cammino verso il bilancio stabilmente riequilibrato.