Picone, “a Timpazzo serve una sola nuova vasca”: “Servizio rifiuti sottodimensionato”

Gela. “Sarà necessaria una sola nuova vasca a Timpazzo”. Il manager di Impianti Srr Giovanna Picone ha sottolineato che il contenuto del piano regionale dei rifiuti è solo un’ipotesi di lavoro. L’amministratore è più volte intervenuta durante il dibattito in consiglio comunale, voluto dalla maggioranza. “Mitigazioni? Si realizzano con i servizi e l’impiantistica per efficientare – ha aggiunto – con le tariffe che abbiamo abbassato per i Comuni dell’ambito non abbiamo incassato circa tre milioni di euro, a favore degli enti e dei cittadini. Abbiamo investito quindici milioni per l’impiantistica e sul Css, che è la nuova frontiera. Già da fine 2022 siamo ai minimi dei conferimenti da fuori ambito, il trend sta cambiando”. Secondo il manager, l’attenzione dovrebbe essere concentrata su ciò che non è stato fatto da Ato Cl2 in liquidazione, “che genera debiti per tre milioni all’anno e da cinque anni attendiamo il capping delle vasche A-B e C-D”.