“Su ampliamento Srr e sindaco non fecero osservazioni”, Di Stefano: “Non siamo contro a priori”

Gela. Il piano regionale dei rifiuti è un caso, pure politico. Il sindaco Di Stefano è intervenuto durante il consiglio monotematico sull’ampliamento del sito di Timpazzo. “Al piano rifiuti regionale bisognava presentare osservazioni a tempo debito – ha detto – l’allora sindaco e la governance della Srr non l’hanno fatto. Noi non siamo rimasti con le mani in mano. Ora, c’è una governance diversa. L’interlocutore non può essere Impianti Srr, che ha solo la gestione. Dobbiamo concentrarci sul cda della Srr”. Di Stefano punta dritto a Greco e a ciò che non è stato fatto. Ha ancora una volta rimarcato che “il servizio rifiuti ancora non funziona e tutto il tema sarà affrontato da subito”, ha continuato. Il capo dell’amministrazione è per un tavolo aperto e un consiglio comunale da non sciogliere. “Non siamo per il no a prescindere all’ampliamento – ha aggiunto – a Timpazzo ci sono due temi, la chiusura delle due vasche di Ato e poi c’è un progetto di ampliamento della Srr. È la Srr che autorizza Impianti per il progetto di ampliamento. Ci vuole una progettualità comune. Le vasche di Ato sono da bonificare”.