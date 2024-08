Pioggia e alberi in strada sulla Gela-Caltanissetta, ancora la questione sicurezza

Gela. La città, per ora, è immune da precipitazioni abbondanti. Le piogge, intense, si sono fatte sentire invece nelle scorse ore, nella zona a nord della provincia. Lungo la Gela-Caltanissetta, infatti, il vento ha trascinato in strada alcuni alberi e gli automobilisti in transito hanno dovuto evitare gli inaspettati ostacoli. Tra chi percorreva il tratto, anche i sindacalisti della Cgil che in questi giorni hanno rilanciato il tema della sicurezza viaria, con particolare attenzione alla Sp8 Gela-Butera.