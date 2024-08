L’allarme della Croce Rossa locale: “Falsi volontari chiedono denaro, denunciate subito”

“Vogliamo chiarire che al momento non stiamo effettuando alcuna raccolta fondi. I nostri volontari non sono autorizzati a chiedere soldi porta a porta o per telefono. Quando la Croce Rossa promuove una raccolta fondi, lo fa sempre attraverso canali ufficiali e campagne pubbliche, indicando chiaramente come donare in modo sicuro. Diffidate da chiunque vi chieda soldi a nome della Croce Rossa, anche se mostra un tesserino. Segnalate eventuali abusi al Comitato Cri di Gela o alle forze dell’ordine”, fanno sapere dal comitato locale.