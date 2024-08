Pista di atletica, individuata l’area: confronto con Libero Consorzio, “le condizioni ci sono”

Gela. E’ stato il tema preponderante dell’incontro che il sindaco Terenziano Di Stefano ha avuto in giornata con il commissario del Libero Consorzio di Caltanissetta. Si torna infatti a parlare dell’area che dovrebbe ospitare la pista di atletica, attesa da anni soprattutto dai giovani che praticano sport e nel corso del tempo hanno mietuto successi, ovunque in Italia e pure all’estero. L’area di proprietà del Libero Consorzio ricade nei pressi dell’istituto scolastico, adiacente alla “Cittadella”. Si valuta il riconoscimento di un diritto d’uso per novantanove anni, passando comunque da un protocollo per la gestione. “Sembra ci siano tutte le condizioni per definire l’accordo – dice il sindaco Di Stefano – l’area è quella adatta, di modo da realizzare la pista, omologata, con tutto il necessario”. I fondi sono quelli dell’accordo con Eni.