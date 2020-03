“Più controlli su trasfertisti e famiglie che rientrano”, Caruso: “No fermo attività commerciali”

Gela. La paura che si diffonda il Coronavirus, anche in città, è resa ancora più concreta dai dati. Lo spiega Giuseppe Caruso, esponente locale di Fratelli d’Italia. “Non siamo noi ad inventarli – dice – questa città, sul territorio siciliano, ha una delle più alte percentuali di lavoratori trasfertisti e di famiglie trasferite in altre regioni d’Italia. E’ inevitabile che in una fase come questa tanti decidano di ritornare. Molti di loro, sottovalutando il problema oppure in maniera del tutto irresponsabile, non provvedono al segnalamento. Tutto ciò provoca rischi enormi e le autorità locali devono rafforzare i controlli per evitare che possano esserci persone non segnalate di ritorno dalle zone di contagio”. Allo stesso tempo, Caruso ritiene del tutto infondata l’eventuale decisione di bloccare le attività commerciali e le aziende locali.