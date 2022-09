Pnrr, ok ministero a progetti per riqualificare stadio e per l’area sportiva Macchitella

“Raccogliamo finalmente i frutti di un intenso lavoro e del grande impegno profuso sia a livello politico che amministrativo. Dopo la nostra partecipazione al bando, avvenuta, come si ricorderà, a seguito di una serie di incontri e di confronti, c’è stata un fitta interlocuzione tra i nostri uffici e quelli di Roma, nel corso dei quali sono state esaminate le domande ed è stato controllato che tutto fosse in regola e avessimo i requisiti richiesti. Ora è stato accertato che è tutto in regola e che la nostra progettualità è conforme ai parametri da loro indicati. Il prossimo passo, pertanto, non appena i decreti verranno ammessi a registrazione, saranno la sottoscrizione degli Accordi di Programma e l’avvio della fase di attuazione. Così, passo dopo passo, nonostante le innumerevoli difficoltà, portiamo fondi e autorizzazioni che cambieranno per sempre e in meglio il volto della nostra città”, hanno commentato il Sindaco Lucio Greco e l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli. Nella fase preliminare, il progetto per Macchitella era stato ammesso con riserva.